جوجل وآبل تتعاونان للحدّ من تعقُّب المواقع

جمعت شركة جوجل وشركة آبل جهودهما لإنشاء معيار للكشف عن أجهزة تعقب المواقع غير المرغوب فيها بهدف تنبيه مستخدمي أندرويد وiOS إذا جرى استخدام جهاز لتتبعهم دون علمهم.

ويعد هذا المعيار مبادرة مشتركة بين المنصات، تهدف إلى منع سوء استخدام أدوات تعقب البلوتوث لتتبع الأشخاص بدون علمهم كما يساعد في تقليل استغلال الأجهزة المصممة لتتبع الممتلكات.

ويمكن لمستخدمي أندرويد، الحصول على تنبيه “متتبع يسافر معك” إذا شوهد جهاز تتبع بلوتوث غير معروف يتحرك معهم، ويمكن للمستخدمين عرض معرف جهاز التعقب وتحديد موقعه وتعطيله.

وتعاونت الشركات المصنعة لأجهزة تعقب البلوتوث، مثل Chipolo وeufy وJio وMotorola وPebblebee، لجعل الأجهزة المستقبلية متوافقة مع هذا المعيار.

ويعتبر تطبيق Find My Device من جوجل آمنًا وخاصًا، ويساعد في تحديد مواقع الأجهزة المفقودة واستعادتها، فيما يوفر التعاون بين جوجل وآبل تعليمات للمصنعين لبناء إمكانيات تنبيه التتبع غير المرغوب فيه في منتجاتهم، ويواصلان العمل مع فريق عمل هندسة الإنترنت لتطوير المعيار الرسمي لهذه التقنية.