جورجينا تكشف حقيقة انتقال رونالدو لأتلتيكو مدريد قبل التوقيع مع النصر

ظهرت جورجينا رودريغيز، شريكة كريستيانو رونالدو ، لأول مرة كضيفة في برنامج إل هورميجويرو الذي يقدمه بابلو موتوس.

وتحدثت العارضة الإسبانية حول احتمالية توقيع كريستيانو رونالدو لأتلتيكو مدريد خلال صيف عام 2022: “هذا الخيار لم يكن في ذهنه أبدًا”، وفي نهاية شهر ديسمبر، قام النصر بالتوقيع مع البرتغالي رسميًا.

قطاع من جماهير أتلتيكو لم يرغب أبدًا في التعاقد مع كريستيانو رونالدو، حيث نشر الاتـــــحاد الدولي لأندية المشجعين بيانًا صحفيًا أكد فيه أن كريستيانو رونالدو غير مرحب به، وحتى خلال مباراة ما قبل الموسم تم عرض لافتة كبيرة كتب عليها “CR7 غير مرحب به” .

جدير بالذكر، أن كريستيانو رونالدو رد على هذه اللافتة بنشر بعض الرموز التعبيرية الضاحكة على حسابه على إنستجرام.

اقرأ ايضًا