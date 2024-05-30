جورجي جيسوس: نبحث عن الثلاثية.. وجاهزون لتحدي طقس جدة

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أكد المدير الفني للهلال السعودي جورجي جيسوس قدرة فريقه على خوض المباريات في مدينة جدة رغم صعوبة مناخها في فصل الصيف، مطالباً لاعبي فريقه بضرورة بذل قصارى جهدهم لتحقيق الفوز على الغريم التقليدي النصر في نهائي كأس الملك (خادم الحرمين الشريفين) يوم غد الجمعة في ملعب الجوهرة المشعة، من أجل حصد الثلاثية المحلية.

وعمل الهلال منذ توديع نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي، على تعويض الجمهور بجميع الصور الممكنة، مثل تسجيل أكبر كم ممكن من الأهداف في دوري روشن (101)، وإنهاء الموسم دون أي خسارة للمرة الثانية في تاريخ النادي، وللمرة الثالثة في تاريخ الدوري السعودي ككل.

ويود رفاق سالم الدوسري تحقيق لقب كأس الملك يوم غد الجمعة لحصد الثلاثية المحلية، ورد الاعتبار من النصر الذي هزمهم في نهائي البطولة العربية للأندية قبل أيام قليلة من بداية موسم 2024/2023.

وقال المدير الفني للهلال، جورجي جيسوس، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الديربي المنتظرة “نحن ننافس اليوم على البطولة الثالثة، حققنا الدوري وكأس السوبر، ونطمح بتحقيق البطولة الثالثة الغالية على الجماهير”.

أضاف “إنه نهائي مثل أي نهائي، ليست البطولة الأولى التي ننافس عليها، لكننا نحترم المنافس، النصر خصم قوي وسنسعى لأن نكون في نفس مستوانا المعهود وسنتعامل بهدوء”.

هل تؤثر الرطوبة على نهائي كأس الملك؟

حول الرطوبة وصعوبة المناخ في مدينة جدة مع بدء فصل الصيف في البلاد، قلل جيسوس من هذا الأمر، بالإشارة إلى خوض الهلال للعديد من المباريات الهامة في نفس هذا الطقس بمدينة جدة.

ويعتقد جيسوس أن الهلال لن يتأثر بغياب سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش للإيقاف رغم أنه لعب دوراً بارزاً مع “الزعيم” منذ انضمامه من لاتسيو الإيطالي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وساهم سافيتش في 29 هدفاً خلال 44 مباراة بجميع المسابقات، بواقع 12 هدفاً من توقيعه و17 تمريرة حاسمة، وشكل ثنائياً خطيراً مع مواطنه المهاجم ألكسندر ميتروفيتش.

وقال جيسوس “لا شك في أنه من أهم اللاعبين لدينا، لكنه خارج القائمة وسيدعم الفريق من خارج الملعب، لدينا ثقة في أي بديل ولا يوجد غياب سيؤثر علينا لأن الجميع في جاهزية تامة. أما عن الرطوبة المرتفعة في جدة فقد اعتدنا اللعب هناك وخضنا مباريات كثيرة في جدة”.

أوضح “عامل الطقس علينا وعليهم، سيؤثر على الفريقين، نحن جاهزون ولا نريد الأعذار سواء النقص بالتشكيلة أو حالة الجو، نركز في المباراة فقط، وليس في أمور جانبية”.

وأقر المدرب البرتغالي الشهير بأنه كان من الطبيعي تراجع مستوى الهلال في بعض المباريات وسط موسم شاق، مضيفاً “خضنا مباريات أكثر من أي منافس، 55 أو 56 مباراة بالموسم، لذا من الطبيعي ألا يكون الأداء متشابها دائماً، لكن غداً مباراة نهائية واعتدنا من لاعبي الهلال الظهور بشكل قوي في النهائيات”.

في سياق متصل، تشكل المباراة فرصة أخيرة أمام النصر ونجمه كريستيانو رونالدو للتتويج بلقب محلي كبير هذا الموسم بعد احتلال المركز الثاني في الدوري والخروج من السوبر على يد الهلال، فضلاً عن توديع دوري أبطال آسيا من دور الثمانية أمام العين الإماراتي.