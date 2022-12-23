جولات على أسواق النفع العام والمسالخ بمحافظة حفر الباطن

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كثف قسم أسواق النفع العام والمسالخ، التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن، جولاته التفتيشية على أسواق الخضار والفواكه واللحوم والدواجن والأسماك بالسوق المركزي، وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، ومدى جودة منتجات المواد الغذائية المعروضة بالسوق ومستوى النظافة بشكل عام؛ لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.

وأكد مدير مكتب الوزارة بمحافظة حفر الباطن زبن الشمري تكثيف الجولات الرقابية على أسواق النفع العام والمسالخ، ومتابعة سلامة المنتجات ووفرتها، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية.