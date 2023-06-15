جولات مكثفة على منشآت الأغذية والمياه بمكة والمدينة

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كثّفت الهيئة العامة للغذاء والدواء من جولاتها التفتيشية في موسم حج هذا العام على مصانع ومستودعات ومراكز توزيع الأغذية والمياه في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة، لتأمين سلامة الغذاء ورصد أي ممارسات قد تؤثر على سلامة الحجاج.

وتتحقق الهيئة من استيفاء مطابخ الإعاشة لاشتراطات إنتاج الوجبات مسبقة التحضير (مجمدة أو مبردة) وفق الدليل الإرشادي الصادر من “الهيئة”، إضافةً لتتبع مصادر الأغذية التي تقدم للحجاج، كما تسعى لزيادة وعي العاملين بمطابخ الإعاشة، وتزويدهم بالبرامج التدريبية اللازمة.

وتهدف “الغذاء والدواء” من خلال الرقابة على منشآت الأغذية أثناء الحج إلى تحقيق أعلى درجات رضا ضيوف الرحمن تجاه الخدمات المقدمة لهم، والتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة لضمان سلامة الغذاء، وأن تكون الوجبات ذات قيمة تغذوية تتناسب مع الاحتياج الغذائي لضيوف الرحمن.