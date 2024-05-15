جولات ميدانية مكثفة تنفذها أمانة حائل لتعزيز الرقابة الصحية بالأسواق

المناطق_حائل

تنفذ أمانة منطقة حائل ، ممثلة بإدارة الإصحاح البيئي، أعمال مكافحة ‏‏”آفات الصحة العامة” في الحدائق والمتنزهات وداخل الأحياء السكنية، وذلك من ‏خلال أجهزة الرش اليدوي والرش الآلي، وأجهزة الرش الفراغي ومانعات التحول، ‏والمبيدات ذات الفاعلية على الحشرات.‏

وأكدت الأمانة استمرار أعمال المكافحة الحشرية ومتابعة أي بلاغات ترد إليها بهذا ‏الخصوص، منوهة بأهمية التعاون وتفاعل المجتمع مع برامج الأمانة للإسهام في ‏القضاء على هذا الخطر، حفاظاً على الصحة العامة وحماية للبيئة من التلوث وجودة الحياة في برامج تحسين المشهد الحضري.‏