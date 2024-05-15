جولات ميدانية مكثفة تنفذها أمانة حائل لتعزيز الرقابة الصحية بالأسواق

المناطق_حائل
تنفذ أمانة منطقة حائل ، ممثلة بإدارة الإصحاح البيئي، أعمال مكافحة ”آفات الصحة العامة” في الحدائق والمتنزهات وداخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال أجهزة الرش اليدوي والرش الآلي، وأجهزة الرش الفراغي ومانعات التحول، والمبيدات ذات الفاعلية على الحشرات.
وأكدت الأمانة استمرار أعمال المكافحة الحشرية ومتابعة أي بلاغات ترد إليها بهذا الخصوص، منوهة بأهمية التعاون وتفاعل المجتمع مع برامج الأمانة للإسهام في القضاء على هذا الخطر، حفاظاً على الصحة العامة وحماية للبيئة من التلوث وجودة الحياة في برامج تحسين المشهد الحضري.