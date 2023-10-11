جولة “التجارة الإكترونية” تختتم أعمالها بالمدينة المنورة

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اختتمت بالمدينة المنورة، أمس, جولة “التجارة الإلكترونية” من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، وأقيمت على مدار يومين بمقر غرفة المدينة المنورة، في رابع محطاتها، ضمن برنامج يشمل 14 مدينة ومحافظة بالمملكة.

وشهدت الجولة عقد جلسات حوارية وورش عمل، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين، بهدف دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بقطاعات الأعمال، وتعزيز فرص التطوير وخدمات التقنية، وتنمية مهاراتهم لتنمية مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة بما يخدم المستهدفين والمجتمع وسوق العمل.

وناقشت ورش العمل المصاحبة لجولة التجارة الإلكترونية بالمدينة المنورة عدة محاور، شملت التعريف بالممكّنات في منشآت التجارة الإلكترونية، والتحوّل الرقمي وقنوات البيع المتناغمة، وفرص التجارة الإلكترونية في القطاعات الواعدة، وتقنيات تطوير المنصّات الإلكترونية.