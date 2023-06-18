جوندوجان يشارك في تدريبات ألمانيا

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شارك إلكاي جوندوجان في تدريبات المنتخب الألماني لكرة القدم، الأحد، استعدادا للمباراة التجريبية أمام المنتخب الكولومبي، الثلاثاء، حيث سيتواجد في التشكيل الأساسي.

ولم يشارك جويندوجان في المباراة التجريبية أمام المنتخب البولندي، الجمعة، والتي خسرها المنتخب الألماني بهدف نظيف، حيث كان قد انضم للمنتخب في اليوم السابق عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه مانشستر سيتي يوم 10يونيو.

وتغيب عن المران الجماعي الذي أجراه اللاعبين، الأحد، بفرانكفورت مارك أندريه تير شتيجن حارس المرمى، وفلوريان فريتز لاعب خط الوسط المهاجم، وتدرب تير شتيجن بشكل فردي، فيما يتعافى فريتز من إصابة في الفخذ.

ويواجه المنتخب الألماني ضغوطا كبيرة من أجل تحقيق الفوز على المنتخب الكولومبي بعد الخسارة أمام بولندا والتعادل أمام أوكرانيا 3-3، 12 يونيو.

ولم يحقق المنتخب الألماني أي انتصار في ثلاث مباريات، وحقق أربع انتصارات فقط في آخر 15 مباراة، وهي الفترة التي تضمنت خروج المنتخب من دور المجموعات ببطولة كأس العالم التي نظمت في قطرخلال ديسمبر الماضي.



وتأهل المنتخب الألماني بشكل مباشر لبطولة أمم أوروبا بصفته منتخب البلد المنظم، ويلعب مباريات تجريبية لحين موعد انطلاق البطولة، وعقب إجازة العطلة الصيفية سيواجه المنتخب الألماني نظيره الياباني، الذي تغلب عليه في كأس العالم، والمنتخب الفرنسي، وصيف المونديال.