“جونز هوبكنز”: إصابات “كورونا” حول العالم تتجاوز الـ663 مليون حالة

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ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية اليوم السبت، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 663 مليونا و565 ألفا و48 إصابة.

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و705 آلاف و245 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 101.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 36.4 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و96 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ694 ألفا و779 وفاة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و718 وفاة.