جو بايدن في الزي العسكري.. حقيقة الصورة المتداولة

والصورة المتداولة تظهر الرئيس الأمريكي مرتديا بدلة عسكرية، وجالسا على طاولة اجتماعات تضم أشخاصا عسكريين

لكن بالتدقيق في الصورة، تظهر أنها مصنوعة عبر تقنيات “التزييف العميق” عبر الذكاء الاصطناعي وفق «سكاي نيوز».

ولم يصدر عن البيت الأبيض أي منشور يتضمن صور لاجتماع مع عسكريين يوم الثلاثاء.

كما أنه من المتعارف عليه أن يصدر البيت الأبيض صورة توثيقية لاجتماع خلية الأزمة للأمن القومي بعد الانتهاء من العمليات، كما هو الحال عندما جرى اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، واغتيال زعيم القاعدة أسامة بن لادن في باكستان، واغتيال خليفته أيمن الظواهري في باكستان أيضا.