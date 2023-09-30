جيرارد يعلن تشكيل الاتفاق لمباراة الأهلي

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أعلن المدير الفني لفريق الاتفاق، ستيفين جيرارد، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم السبت أمام نظيره الأهلي ضمن منافسات دوري روشن.

وجاء تشكيل الاتفاق الأساسي للمباراة كالتالي: باولو فيكتور، راضي العتيبي، مارسيل تيسيران، جاك هيندري، عبدالله خطيب، جوردان هندرسون، علي هزازي، جورجينو فينالدوم، يماراي غراي، روبين كوايسون، موسى ديمبلي.

وجاءت دكة بدلاء الاتفاق كالتالي: أمين بخاري، محمد عبدالرحمن، فارس الغامدي، مشعل العلائلي، محمد الكويكبي، حامد الغامدي، محمد محرزي، مهند آل سعد، عبدالله خليفة.