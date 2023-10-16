جيروزاليم بوست: 78 ألف إسرائيلي نزحوا بسبب الحرب على غزة

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أعلنت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية،أن ما يقرب من 78 ألف إسرائيلي نزحوا بسبب الحرب مع المقاومة الفلسطينية، وفقا لآخر تحديث صادر عن المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي.

وذكر التقرير أن إسرائيل أمرت في السابق بإخلاء التجمعات السكانية المحيطة بقطاع غزة بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية “طوفان الأقصى” التي تعد أكبر هجوم بشري تشنه المقاومة الفلسطينية، أطلقت من خلالها آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها المستوطنات الإسرائيلية، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وهو ما ردت عليه إسرائيل بعدوان غاشم ضد الشعب الفلسطيني في غزة بعمليات قصف مستمرة، بجانب فرض حصار قاس على أهالي القطاع متمثل بقطع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه والغذاء عن أكثر من مليونين و300 ألف من المدنيين.