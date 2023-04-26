جيرونا يكتسح ريال مدريد برباعية في الدوري الإسباني

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اكتسح فريق جيرونا نظيره ريال مدريد بنتيجة (4-2)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، خلال الجولة 31 من عمر الدوري الإسباني.
سجل الأرجنتيني كاستيانوس أهداف جيرونا الأربعة في المباراة، بالدقائق 12 و24 و46 و62.
بينما سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34، ولوكاس فاسكيز في الدقيقة 85.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد جيرونا إلى النقطة 41 محتلا المركز التاسع في ترتيب الدوري الإسباني “الليغا”.
بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 65 محتلا المركز الثاني، وبفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.