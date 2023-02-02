جيريرو يحصد لقب رابع مراحل طواف السعودية

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حصد البرتغالي روبن جيريرو، درَّاج فريق “موفي ستار”، الخميس، لقب المرحلة الرابعة من سباق طواف السعودية 2023، الذي تستضيفه محافظة العلا، وتنظِّمه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدرَّاجات الهوائية، باعتماد من الاتحاد الدولي للدرَّاجات “UCI”.

وقطع جيريرو مسافة المرحلة في ثلاث ساعات و45 دقيقة وثانية واحدة، ليتصدَّر ترتيب النقاط في الفردي، بينما جاء الإيطالي جوناثان ميلان، ثانيًا، وحلَّ الكولومبي سانتياجو جويتراجو، درَّاج فريق “فيكتوريوس بحرين”، ثالثًا.

وانطلقت المرحلة، التي بلغت مسافتها 163.4 كيلومتر، من مسرح مرايا، وانتهت بـ “سكاي فيو” في حرة عويرض.

ووجد الدرَّاجون صعوبةً عند اجتياز مسار المرحلة الرابعة، إذ مرّوا عبر مرتفعات حرة عويرض “600 قدم”، البالغ طولها عشرة كيلومترات، وبذلوا جهدًا كبيرًا أثناء صعودها، واضطروا إلى التخلُّص من حافظات المياه والمكمّلات الغذائية من أجل تخفيف الوزن قدر الإمكان.