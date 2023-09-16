جيسوس: نيمار من أفضل لاعبي العالم

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علق المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس على فوز فريقه أمام الرياض، مساء الجمعة، بنتيجة 6-1، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة وينفرد بصدارة ترتيب الدوري بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن التفاعل الكبير الذي تقدمه جماهير ناديه مع نجوم الفريق أمر إيجابي ومؤثر، ويحفز جميع اللاعبين سواء نيمار أو غيره.

وأضاف، أن نيمار من أفضل لاعبي العالم، مؤكدًا أن اللاعب البرازيلي قام بعمل بعض الفوارق الفنية، لافتا إلى أنه قام بإشراكه لمدة 30 دقيقة بسبب مشاركته من المنتخب البرازيلي وعودته للسعودية قبل المباراة بيوم.

وأوضح أن الهلال استطاع الجمع بين الفوز بنتيجة كبيرة، وبأهداف جميلة، لافتا إلى أنه بعد المباراة مباشرة سيبدأ في التفكير في اللقاء الآسيوي المقبل.