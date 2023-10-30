“جيسوس” يعلن تشكيل الهلال أمام الحزم

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أعلن البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن تشكيل الفريق لمواجهة الحزم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام مباراة الهلال والحزم، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (موسم 2023-2024).

وجاء تشكيل الهلال في مباراة الحزم، على النحو التالي..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، حسان تمبكتي، محمد البريك.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، مالكوم، ميشايل.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان، صالح الشهري.

وتضم قائمة البدلاء “محمد العويس، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، خليفة الدوسري، ناصر الدوسري، عبد الإله المالكي، محمد القحطاني، سيرجي سافيتش، أليكساندر ميتروفيتش”.

وتأهل الهلال، حامل اللقب، إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الجبلين بنتيجة (1-0)، في دور الـ32، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي.

في المقابل، صعد الحزم إلى دور الـ16، بعد فوزه على العربي بنتيجة (3-1)، في الدور الأول، على ملعب نادي الحزم بالرس.