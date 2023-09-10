“جيميل” يتيح تفاعل الرسائل بـ”الإيموجي”

المناطق_متابعات

كشفت شركة غوغل الأمريكية عن ميزة قيد الاختبار تمكّن مستخدمي خدمة الرسائل الإلكترونية Gmail من التفاعل مع الرسائل في صندوق الوارد باستخدام الوجوه التعبيرية “Emoji”.

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة سيتم إطلاقها رسمياً بعد تلقّي ردود الفعل من المستخدمين الذين أُتيحت لهم في عدد من الدول، مشيرةً إلى أنها تعمل حالياً على تطبيق الخدمة في منصتي أندرويد و iOS.

وتتيح تطبيقات شبيهة مثل “أوتلوك” التفاعل بالوجوه التعبيرية بالفعل؛ حيث تظهر كرمز صغير في البريد الإلكتروني باعتبارها بديلاً جيداً للرد على الرسائل التي لا تتطلب رداً تفصيلياً.