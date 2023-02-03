جُبّة التاريخية تحتضن انطلاق المرحلة الأولى لرالي حائل تويوتا الدولي 2023

المناطق_عارف السويدي

انطلقت صباح اليوم الجمعة من فندق ميلينيوم باتجاه مدينة “جُبّة التاريخية” مركبات ودراجات متسابقي رالي حائل تويوتا الدولي 2023 للبدء بمنافسات المرحلة الأولى 1B انطلاقا من مدينة جبة وسط صحراء النفود الكبير، شمال غرب حائل على بعد 103 كم منها.

وتشتهر جُبّة بالزراعة لوفرة المياه وتعتبر من أهم المواقع الأثرية بالمنطقة من حيث قِدَم نقوشها وواحدة من المواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو منذ عام 2015م، وتضم نقوشا ورسومات منتشرة في جبل أم سنمان وفي الجبال القريبة منه، وتعود النقوش لثلاث فترات زمنية مختلفة، والمنطقة عبارة عن أرض لبحيرة قديمة تحيط بها كثبان النفود الكبير، وتعلوها من الغرب والجنوب جبال رسوبية تتمثل بأم سنمان وغوطا والشويحط، ومن أهم الرسوم الموسومة في جبل أم سنمان هو نقش العربة، وهو عبارة عن عربة يجرها حصانان، ويشير النقش إلى مرحلة حضارية متقدمة، ويؤرخ إلى اختراع العجلة في الألف الخامسة قبل الميلاد “قبل سبعة آلاف سنة”، وتعتبر جُبّة التاريخية مدينة عصرية لتوفر جميع الخدمات بها، وتبلغ مساحتها 12500 كيلو متر مربع، وعدد سكانها يقدر بـ 20 ألف نسمة.