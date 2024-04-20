حائل.. المنطقة السعودية الأولى في تطعيمات الإنفلونزا الموسمية

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حصد تجمع صحي حائل المركز الأول على مستوى التجمعات الصحية في المملكة من بين 20 تجمعًا في خمسة قطاعات هي: (الوسطى – الغربي – الجنوبي – الشمالي – الشرقي) في مؤشر حملة لقاح الإنفلونزا الموسمية لشتاء 2023-2024 وجاء تتويج تجمع صحي حائل بهذه المرتبة بعد نجاح الحملات المكثفة التي نفذت في حائل المدينة وحائل المنطقة بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والسكان المحليين بنسبة إنجاز وصلت لـ150% بحسب مؤشر حملة لقاح الإنفلونزا الموسمية.

ورفع الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي المهندس حاتم الرشدان الشكر والتقدير لأمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن على ما يوليانه من اهتمام متواصل ومباشر بصحة المواطنين والمقيمين، محافظين بذلك على الأمن الصحي الوطني الذي جعل المملكة من أفضل دول العالم.

كما قدم الرشدان شكره وتقديره لأهالي حـائل مواطنين ومقيمين على الوعي العالي في الصحة الوقائية العامة للحد من التعرض للأمراض والتعامل مع الأزمات الصحية.

وأشار رئيس تنفيذي صحي حائل إلى أن الحملة للتوعية بالإنفلونزا الموسمية ساهمت في تطوير استجابة المنظومة الصحية للأمراض التنفسية وتعزيز آليات الترصد، من أجل تحسين نتائج المؤشر الاستراتيجي لنسبة التغطية بالتطعيمات وفق المعايير العالمية.

مؤكداً أن توجيه الجهود نحو التوعية والتطعيم يمثل مساراً إيجابياً نحو مجتمع صحي أكثر استدامة، وذلك بما يتواءم مع استراتيجية التحول برفع مستوى الصحة العامة لدى المجتمع والارتقاء بالوعي والالتزام الوقائي الصحي، من خلال إدارة الحملات الصحية المجتمعية لتعزيز جودة الحياة الصحية في المنطقة.