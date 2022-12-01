حائل تتجمّل مساءً بأكثر من 7000 فانوس إضاءة خلال عام

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أنجزت أمانة منطقة حائل العديد من مشروعات تركيب أعمدة الإنارة والفوانيس، في عدد من مخططات الأحياء والطرق الرئيسة بمدينة حائل خلال العام الجاري 2022م، بإجمالي 6367 عامود إنارة، و 7171 فانوس، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات البلدية المقدمة لأهالي حائل وزائريها.

وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي المهندس سعود بن فهد آل علي، أن أمانة المنطقة خلال العام الجاري أنجزت مشاريع إنارة بعدد 3449 عامود إنارة وتركيب 4245 فانوساً في الأحياء الشمالية لمدينة حائل، وتنفيذ مشاريع إنارة للأحياء الجنوبية بعدد 2918 عامود إنارة وتركيب عدد 2926 فانوساً، كما عملت صيانة 2320 فانوس إنارة في مواقع متفرقة داخل مدينة حائل، كذلك قامت الأمانة بصيانة 446 عامود إنارة، وصيانة 146 لوحة إنارة، وذلك لتحسين المشهد الحضري لبرنامج التحول الوطني ضمن مشاريع المبادرات لرؤية المملكة 2030م.

وأضاف أنه امتداداً لإنجازات الأمانة في مشاريع جودة الحياة ومعالجة التشوهات البصرية، تم خلال هذا العام تدشين مشروع إضاءة الواجهة الجبلية لمدينة حائل ضمن مشاريع جودة الحياة وتحسين المشاهد الحضرية، وذلك بتقنيات جديدة ووحدات إضاءة تفاعلية وموفرة للطاقة تحقق كفاءة الإنفاق من خلال تركيب 1350 وحدة إضاءة مربوطة بشبكة بيانات عالية السرعة تمتد لأكثر من 5000 متر طولي بمشهد بانورامي يقع في أعلى المستويات الأرضية ارتفاعًا بمدينة حائل، ويشاهد بوضوح تام على بُعد أكثر من 25 كلم.