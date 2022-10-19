حائل تسجل أقل حرارة بـ15 مئوية

كشف خبير الطقس والفلك عبدالعزيز الحصيني، توقعاته لطقس اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه سيشهد أجواء لطيفة إلى معتدلة على معظم المملكة باردة على الشمالية وشمال الوسطى.

درجات الحرارة

وأضاف الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إن أقل درجة حرارة ستسجلها حائل بـ15 مئوية، فيما تسجل الرياض 22، أما جازان فتسجل الأعلى بـ28 مئوية. وأشار إلى ظهور سحب عالية على وسط وشرق المملكة، فضلًا عن توقعات بهطول أمطار متفرقة على المرتفعات.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا مستقرًا على معظم مناطق المملكة، وسماء صحوة إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.