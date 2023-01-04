حاتم علي بن طالب.. من هو الرئيس التنفيذي لشركة النصر الاستثمارية؟

أصدرت إدارة نادي النصر، اليوم الأربعاء، قرارًا بتعيين حاتم علي بن طالب رئيسًا تنفيذيًا لشركة النصر الاستثمارية.

وترصد السطور القادمة أبرز المعلومات عن رئيس شركة النصر الاستثمارية.

من هو حاتم علي بن طالب؟

وبين نادي النصر في إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنه حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية (اتصالات) عام 2002، من جامعة الملك سعود بالرياض.

الخبرات:

مدير الاستثمار في شركة أعزام الاستثمار.

مستشار مالي في عدة شركات.

عضو مجلس الإدارة في شركة آفاق الغذاء (تابعة لشركة تبوك الزراعية).

عضو مجلس الإدارة في شركة لومي لتأجير السيارات (تابعة لشركة سيرا).

عضو مجلس الإدارة في شركة الوطنية للتأمين 2022.

عضو مجلس إدارة في شركة (بواتك).