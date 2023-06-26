حاج مغربي تعرض لكسر في عظمة الفخذ ونقل إثرها إلى مستشفى جبل الرحمة.. والآن يتم تجهيزه لأداء مناسكه

استعرضت كاميرا “الإخبارية”، قصة حاج مغربي تعرض لكسر في عظمة الفخذ، ونقل على إثرها إلى مستشفى جبل الرحمة، ليتم إجراء العمليات الجراحية المناسبة، ليتمكن من آداء مناسك الحج.

وقال الحاج المغربي ويدعى “محمد بعاوي”، إنه تعرض لكسر في عظمة الفخذ فور وصوله إلى مكة عبر حادث غير مقصود، وتم نقله على الفور إلى مستشفى جبل الرحمة.

وأضاف أن الأطقم الطبية ساعدته في العودة إلى صحته السابقة، وترميم آثار الكسر.

ووجه الشكر للأطباء العاملين في مستشفى جبل الرحمة على حسن وطيب والمعاملة الراقية التي لاقاها، كما أشاد بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وباهتمام المملكة بضيوف الرحمن.

وأوضح مساعد مدير مستشفى جبل الرحمة أن الأطقم الطبية تعمل على مدار الساعة من أجل خدمة ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام، برعاية وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بإتاحة كافة الخدمات الممكنة لزوار الشعائر المقدسة.