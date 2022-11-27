حادثة مروعة.. مصرع 9 أشخاص في تصادم على طريق الرين – وادي الدواسر

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لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب اثنان في حادثة مرورية على طريق الرين/وادي الدواسر، بعد تصادم سيارتين تقلان عدداً من الركاب.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن غرفة القيادة والتحكم بمنطقة الرياض، تلقت صباح الجمعة بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادثة تصادم سيارتين على طريق الرين/وادي الدواسر، تقلان عدداً من الركاب بالقرب من هجرة النميص، وبهما عدد إصابات غير معروف.

وأضافت الهيئة «فور تلقي البلاغ تم توجية 6 فرق إسعافية، وحين وصول أول فرقة للموقع وبعد فرز الحالات تبين وجود 9 حالات وفاة، وإصابتين؛ متوسطة وطفيفة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونقلت الحالات إلى مستشفى وادي الدواسر العام ومستشفى رنية العام».