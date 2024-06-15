“حافلات المدينة” تعلن توفر خدمة نقل الزائرين والأهالي إلى المسجد النبوي لصلاة عيد الأضحى

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أعلن مشروع حافلات المدينة -الذي تشرف عليه هيئة تطوير المدينة المنورة- توفر خدمة نقل الترددي، اليوم، تزامناً مع عيد الأضحى لهذا العام 1445 هـ؛ لنقل المواطنين والمقيمين إلى المسجد النبوي الشريف.

وسيتم تقديم خدمة النقل الترددي ابتداءً من الساعة الثانية صباحاً، وحتي الثامنة صباحاً؛ ليتناسب مع انتهاء وقت صلاة العيد في المسجد النبوي.

وحددت الخدمة محطة سيد الشهداء لنقل المستفيدين إلى محطة المركزية الشمالية بجوار المسجد النبوي “ذهاباً وعودة”، مشيرةً إلى إيقاف الخدمة مؤقتاً في المسارات الاعتيادية 401 و 402 و403 و 404، وسيتم استناف عمل المسارات ثاني العيد.

ودعت هيئة تطوير المدينة المنورة المستفيدين للاطلاع على محطات التوقف الخاصة بخدمة النقل الترددي عبر الرابط https://madinahbus.mda.gov.sa/img/mod/pub-bus.pdf واختيار المحطة للتحقق من نقطة الانطلاق.