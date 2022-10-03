حاكم الشارقة يصدر روايته التاريخيّة الجديدة “الجريئة”

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أصدرت دار منشورات القاسميّ يوم أمس الأحد الموافق 2 أكتوبر الرواية التاريخية “الجريئة” من تأليف “الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي” عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والتي اتّسمت بأسلوب رائع وشائق وهي موثّقة توثيقًا محكمًا.

مضمون الرواية

وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فإنّ رواية “الجريئة” تتناول أحداثًا حقيقيّة رافقت البعثة الدبلوماسيّة الفرنسيّة إلى فارس عام 1702م، حيث سرد حاكم الشارقة قصّة حقيقيّة لـ”ماري بِتي” وكيف استطاعت هذه المرأة أن ترافق السفير الفرنسي إلى فارس للمطالبة بدَيْنِها الذي أقرضته إيّاه وكيف أنقذت هذه الجريئة البعثة وما حلّ بها عند عودتها إلى فرنسا وكيف تمّت محاكمتها .

رواية حقيقية

وقال “الشيخ القاسمي” في مقدمة الرواية: الجريئة هي رواية حقيقيّة موثقة توثيقًا محكمًا، وهي تروي أحداث “ماري بِتي” والبعثة الدبلوماسية إلى فارس حيث تبدأ هذه الرواية عندما رغب ملك فارس إقامة حلف مع فرنسا لاحتلال مسقط من قبل الفرس ومساعدة الفرنسيين لهم حيث سيطر العمانيون على جميع البحار المحيطة بفارس كما رغب ملك فرنسا أن تكون للفرنسيين تجارة مع فارس مثل الهولنديين والبريطانيين، وجرت الترتيبات لإرسال فرنسا بعثة دبلوماسية إلى فارس وبعد أن ذهبت البعثة الدبلوماسية الفرنسية إلى أصفهان عاصمة الدولة الفارسية انتهت بالفشل أما “ماري بِتي” فقد كانت نهايتها بين السجن والمحاكمة .

مصادر ومراجع أجنبية

يذكر أنّ رواية “الجريئة” المكونة من 86 صفحة تتضمن خمسة فصول وعشرات المصادر والمراجع الأجنبية.

إصدارات الشيخ سلطان بن محمد القاسمي

تعد هذه الرواية أحدث الإصدارات لحاكم الشارقة والتي بلغت 76 إصدارًا في المجالات التاريخية والمسرحية والأدبية وترجم العديد منها إلى 20 لغة أجنبية.

سيرة سلاطين كلوة

تجدر الإشارة إلى أنه وفي شهر أغسطس الماضي صدر عن دار “منشورات القاسمي” رواية “سيرة سلاطين كلوة” من تأليف “الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي”، والتي تتناول بأسلوب رائع مشوق وموثق توثيقًا دقيقًا أحداثًا حقيقية لسيرة سلاطين كلوة، كما سرد من خلال الرواية سيرة سلاطين جزيرة كلوة وسبب هجرتهم إلى إفريقيا والأحداث التي حدثت لهم والمحن والفتن على حكمهم.