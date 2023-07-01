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حاكم الفجيرة وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج لهذا العام 1444هـ

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 1 يوليو 2023 - 9:42 صباحًا

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هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا لعام 1444 هـ.

وثمن سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة والمؤسسات المعنية في المملكة العربية السعودية، والتي تكللت بالنجاح المتميز الذي حققه موسم الحج لهذا العام.

كما هنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -، بمناسبة نجاح موسم الحج.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 1 يوليو 2023 - 9:42 صباحًا
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shimaa mohamed

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