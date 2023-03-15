حاكم رأس الخيمة يفتتح النسخة العاشرة من قمة العرب للطيران

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افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، اليوم، فعاليات النسخة العاشرة من قمة العرب للطيران، الحدث الرائد لقطاع الطيران والسياحة في المنطقة، وذلك في مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات في رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد فعاليات اليوم دوائز نقاشية، تضمن الملازم أول طيار الشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، شرطة دبي؛ راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة؛ عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران؛ ايرينا جيورجيفا، نائب وزير السياحة البلغارية.

وانطلقت الدورة الحالية للقمة تحت شعار “الاستدامة وتأثيرها المباشر على مفاهيم السفر والسياحة في العصر الحالي” بمشاركة المئات من خبراء القطاع الدوليين والمحليين الذين سيناقشون على مدار ثلاثة أيام مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلّقة بالنمو المستدام لقطاع الطيران وتسريع وتيرة تحويله إلى قطاع أخضر صديق للبيئة.

وتهدف القمة إلى استكشاف التحديات والفرص المتزايدة عبر منظومة السفر الإقليمية، وتتناول نسخة العام الحالي تنامي التوجه نحو تحييد الكربون في قطاعات الطيران والسفر للحد من تبعاته الضارة على المناخ. وعلى صعيد الاستدامة، سيشارك رواد القطاع في المنطقة والأطراف المعنية العالمية في نقاشات عن سبل تحقيق الحياد الكربوني في القطاع والتقنيات الرائدة وأفضل الممارسات ونماذج الأعمال، وسيحددون الاستراتيجيات والحلول بهدف الارتقاء بقطاع الطيران في المنطقة.

وتنظم النسخة العاشرة من قمة العرب للطيران بالشراكة مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وبرعاية عدد من المؤسسات العالمية الكبرى على غرار “إيرباص” و”سي إف إم” و”كولينز إيروسبيس” ووحدة صيانة وإصلاح الطائرات في الخطوط الجوية التركية وأكاديمية T3 للطيران وغيرها.