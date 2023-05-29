حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد الى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية, كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن), في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ين على الجزء الجنوبي والاوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي والاوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.