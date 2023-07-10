حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزيئاً تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان و عسير . كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة يشمل ذلك طريق الساحل ويمتد من محافظة الليث حتى منطقة جازان. ولا يزال الطقس حار على أجزاء من وسط و شرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة,وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف،وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي،فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة,وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر,وحالة البحر خفيف الموج.