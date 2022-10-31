حالة الطقس المتوقعة اليوم الأثنين

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تتهيأ الفرصة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وكذلك على مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل. في حين يتوقع تكون الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متروربع، وحالة البحر خفيف الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية تتحول تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.