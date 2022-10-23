حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي الشرقية ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شمالية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر

, وحالة البحر خفيف الموج.