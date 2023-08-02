حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى,في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض والباحة وكذلك على طول طريق الساحل من مكة المكرمة الى جازان,كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان و عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر الى المتر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.