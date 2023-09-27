المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، أن تتأثر 5 مناطق بهطول أمطار مصحوبة بغبار وأتربة معيقة للرؤية.

وأوضح المركز أن أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، يتوقع أن تشهد أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية

ونوه إلى أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن، فيتوقع أن تسجل المدينة المنورة أعلى درجة حرارة بـ 44 مئوية، فيما تصل الحرارة إلى 41 درجة بمكة المكرمة والدمام وبريدة.

بينما يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة في العاصمة الرياض، وإلى 36 درجة في جدة، و31 درجة في أبها، و40 درجة في العلا.

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