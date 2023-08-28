حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة و المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط و الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج و مائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي , وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.