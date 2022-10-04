حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة وعلى اجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية وحائل كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم, كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-28كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى جنوبية شرقية تتحول ليلاً شمالية الى شمالية غربية بسرعة 10-26كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج .