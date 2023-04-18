حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض،القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها,كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة،عسير،جازان،نجران تمتد الى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ساعة تصل سرعتها الى 45 كم/ساعة بأتجاه باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج , فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خيف الى متوسط الموج.