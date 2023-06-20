حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و الباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض. في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.’

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي , وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.