حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة(الطائف)، كما لا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية(طريف-عرعر)، الجوف(القريات)، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، و لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية بينما يستمر على مرتفعات جازان، عسير والباحة ويمتد إلى الطائف.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع هطول الأمطار، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الأوسط والشمالي ومن المتر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع هطول الأمطار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع هطول الأمطار على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.