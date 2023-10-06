حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية الجنوبية من منطقة مكة المكرمة وكذلك على الطريق ما بين مكة المكرمة وجدة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.