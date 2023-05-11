حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئيا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة, كما تتأثر مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف ، الحدود الشمالية و الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وجنوبية الى جنوبية غربية 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبية، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 12-28 كم/ساعة وجنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-20 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.