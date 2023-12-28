حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

المناطق – واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية تمتد إلى الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي كذلك باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي كذلك باتجاهـ مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك باتجاهـ مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.