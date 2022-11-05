أجواء المملكة اليوم.. عوالق ترابية وسحب رعدية ممطرة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتأثر مناطق الرياض والقصيم بالعوالق الترابية والاتربة المثارة قد يمتد تأثيرها إلى منطقة حائل, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير,وكذلك على الأجزاء الشمالية والمنطقة الشرقية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.