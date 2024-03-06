حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة وعلى مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وغربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.