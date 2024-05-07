حالة الطقس المتوقعة اليوم

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.