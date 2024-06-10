حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يكون طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم. كما تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على اجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى الاجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للاتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي،وارتفاع الموج

من متر إلى متر ين على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.