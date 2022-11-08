حالة ماطرة ثالثة على هذه المناطق بدايتها الخميس

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أعلنت جمعية الطقس والمناخ بشرى للجميع بقرب تشكل حالة مطرية ثالثة مع استمرار موسم الوسم.

حالة ماطرة ثالثة

وقالت الجمعية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر” “نبشر الجميع بقرب تشكل حالة مطرية ثالثة في هذا الموسم، حيث تبدأ من يوم الخميس وتستمر لبضعة أيام”.

وأوضحت أن ذروة الحالة الماطرة يوم الجمعة على منطقة حائل، فيما قد يمتد نطاق تأثيرها إلى أجزاء من الحدود الشمالية شرقي الجوف وحائل والقصيم والمدينة المنورة ومكة والباحة وعسير وجازان وشمالي الشرقية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.