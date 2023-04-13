حالة مطرية غزيرة وبرق يضيء سماء الخبر فجر اليوم

المناطق_المنطقة الشرقية

وثق مقطع فيديو متداول، حالة مطرية غزيرة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية خلال الساعات الماضية.

أمطار الخبر

وأظهر المقطع الذي نشره حساب العربية السعودية في “تويتر”، هطول أمطار غزيرة وحدوث بروق شديدة أضاءت سماء المدينة، في ظل توقعات الأرصاد باستمرار الأمطار على عدة مناطق.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

سماء غائمة وسحب ممطرة

وتكون سماء غائمة جزئيا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف, يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.