“حاول وبتوصل”.. 6 محطات داعمة في رحلة الإقلاع عن التدخين

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نصحت وزارة الصحة، بمجموعة من الخطوات التي يمكن من خلالها دعم وتشجع المدخنين في رحلة إقلاعهم عن التدخين، وذلك ضمن حملة “حاول وبتوصل” التوعوية.

وأوضحت الوزارة أنه يجب على المحيطين بالمدخن تشجيعه ودعمه مهما تطلّب ذلك من محاولات متكررة، مع الحفاظ على القرب منه في حالات الانتكاسة، والابتعاد عن الكلمات السلبية والاستهزاء.

كما أوصت بالإكثار من الاحتفال بثبات المدخن على قرار الإقلاع مهما كانت النتيجة، مع التحمل والصبر على التقلبات المزاجية المصاحبة لترك التدخين، وحثه على المحاولة مجدداً في حالة رجوعه للتدخين.