حبس منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية إحراز مخدرات

المناطق_متابعات

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم (الخميس) حكمها بحبس الفنانة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بإحراز الحشيش بقصد التعاطي.

وأخلت النيابة العامة في وقت سابق، سبيل منة شلبي بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت منة شلبي إلى محكمة الجنايات بعد أن تم ضبطها في مطار القاهرة وبحوزتها كمية من المخدرات في حقيبتها خلال عودتها من إحدى البلاد الأجنبية، وأسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.